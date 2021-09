Líder comunitario recibió disparo en la espalda mientras hacía rutina de ejercicio al aire libre

En medio de una noche de entrenamiento de pesas al aire libre en Armenia , Julián Andrés Vanegas, quien es líder comunitario, escuchó dos disparos. De inmediato, sintió un fuerte dolor en su espalda.

“Cuando en ese momento sentí un corrientazo, entonces yo pensé que me había cogido la luz o era una descarga eléctrica, pero después sentí un dolor lumbar en los dos lados. Me mando la mano atrás y siento un sangrado, yo caigo al piso, me levanto y digo ‘me hirieron, eso fue un balazo’”, indicó.

Noticias Caracol conoció la historia clínica del líder comunitario, quien aseguró que resultó herido con arma de fuego. Al respecto, la Policía entregó su versión.

“Lo que nos referencian es que esta persona presenta una herida por arma traumática en el área lumbar. Obviamente, los médicos son los que entregan ese dictamen y nosotros actuamos a partir de eso”, dijo el coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia, comandante de la Policía del Quindío .

El oficial agregó que “es un hecho de unos inconvenientes que se vienen presentando entre la víctima y otras personas”.

“Obviamente, ahí tenemos la investigación con la Fiscalía General de la Nación”, anotó el coronel.

El joven, a quien no se le ha podido extraer el proyectil, pidió ayuda a las autoridades para que se refuerce la seguridad en el sector.

“¿Qué dicen? Que va a haber retaliaciones, que las personas que están allá van a estar armadas. Mejor dicho, están esperando a formar una balacera”, dijo Julián.

El líder comunitario indicó que lo que se busca es evitar una tragedia, porque "allá van niños, personas de básquetbol, de voleibol, de fútbol, de ciclismo, de patinaje”.

“Van las escuelas de fútbol, van niños allá a jugar fútbol. Entonces, una balacera allá es lo que nos tiene preocupados”, sostuvo.

Según las autoridades, aún se desconoce quien accionó el arma que dejó herido a este líder comunitario que promueve iniciativas deportivas con el fin de apartar a los jóvenes de la criminalidad.