Líderes de minga indígena que llegará a Bogotá dicen que el “gobierno no respeta la vida”

Con arengas y cánticos llegó al municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca , la minga indígena que hace su recorrido final hacia Bogotá.

Allí, los líderes de la manifestación insisten en sus cuestionamientos a las políticas de gobierno Duque.

“Hay un gobierno que no respeta la vida, que no respeta el territorio, que no respeta la paz y que no respeta la democracia”, afirmó Herley Quintero, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

También aseguró que en la mañana de este domingo seguirán su rumbo hacia la capital del país y que, si el jefe de Estado no los atiende, habrá un mensaje para el mundo entero.

“Le diremos al presidente que si no nos atendió retornamos al territorio, pero sí dejamos un mensaje muy claro al pueblo colombiano y al mundo entero de que en Colombia hay un gobierno que no escucha a su pueblo”, enfatizó.

Publicidad

Por su parte, Carlos Camargo, el defensor del Pueblo , también llegó a Fusagasugá en busca de una mediación.

“Vamos a reafirmar el compromiso de abrir canales de un diálogo franco, directo, para lograr así, a través del acercamiento, un acuerdo sólido entre las partes”, dijo Camargo.

A su llegada al municipio cundinamarqués mil manifestantes recorrieron el centro del municipio. Pasarán la noche en 3 polideportivos.