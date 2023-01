Líderes sociales de Boyacá denuncian llamadas amenazantes

A uno de ellos lo llamaron siete veces. Dicen que los números de sus celulares habrían sido obtenidos a través de la Alcaldía de Togüí.

Dentro de la investigación no se descarta que las llamadas las estén haciendo desde una cárcel.

Al menos tres campesinos, que encabezan la gestión de varios proyectos y veedurías de obras en la región, fueron amenazados. En la población de Togüí hay angustia y zozobra.



Moisés Corredor, uno de los líderes intimidados, dijo que recibió siete llamadas y, al informar a un funcionario del Gaula, este le advirtió que los datos fueron brindados desde la alcaldía porque “un señor había llamado y les había dicho que le dieran el número de los celulares de los presidentes de la acción porque a cada vereda le iban a dar tres computadores”.

Pablo Fajardo, otro líder, dice haber escuchado “que (delincuentes) iban a entrar con lista en mano a tomar control y que no fuera a caer de pronto alguien de mi familia”.

El alcalde de Togüí, Germán Sánchez, pidió a las autoridades departamentales proteger a los líderes y a su población.

“A mí me preocupa dos cosas: primero, la integridad física y personal de ellos y de su núcleo familiar, pero también la reputación de un municipio que ha sido pacífico”, afirmó.

Afectados esperan que las autoridades aclaren el origen de las intimidaciones.

Según la administración municipal, las llamadas habrían llegado a otros líderes y comerciantes del municipio de Togüí, donde no se reporta un caso de homicidio desde hace cerca de 10 años.