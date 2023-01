Litzy Valentina quiere tener cuerpo de mujer, pero EPS no cumple tutela que ganó hace 2 años

Se llamaba Alfredo Johan y nunca se sintió conforme con sus rasgos de hombre, así que inició una lucha que hasta su familia apoya.

Litzy Valentina Núñez Cuello, como se llama ahora, es la segunda hija de un humilde hogar en el municipio de san Juan del Cesar, en La Guajira. Tiene 28 años y ha pasado los últimos 4 librando una batalla jurídica para que le practiquen la cirugía de cambio de sexo.

"Jamás me vi como un hombre. Desde que nací, yo sabía que había algo dentro de mí que no era de ese género, yo sabía que algo no correspondía en mí", cuenta.

Una tutela que logró interponer obligaba a su EPS ha practicarle la operación que requería, pero no le responden.

“Yo cumplí con toda la papelería que la Corte Constitucional manda para que, con esta cirugía, pueda quedar como una mujer completamente normal, como cualquier otra”, afirma.

Litzy Valentina ha pasado por pruebas médicas, psiquiátricas, psicológicas y hasta endocrinológicas. En todas ha recibido el aval para obtener el tratamiento que lleva esperando toda su vida.

Mientras la entidad de salud le presta atención, y cumple con lo que ordena la tutela, debe seguir viviendo en un cuerpo que, dice ella, no le corresponde.