Llamado urgente de la Procuraduría a implementar medidas por uso de la pólvora

Solo en diciembre del año pasado se registraron 544 casos de menores quemados. En lo que va de este mes, en Medellín van ocho personas, entre ellas un niño de 10 años.

“Más que las cifras nos preocupa es el bienestar de las personas, sobre todo el bienestar de los niños, por eso insistimos en que tengamos mucha precaución, los niños no tienen por qué estar donde se esté usando pólvora, porque también como observadores se pueden lesionar”, manifetó Natalia López Delgado, subsecretaria de salud de Medellín.

Sobre las sanciones a las que se enfrentan los padres de familia si sus hijos resultan quemados, López explicó:

“Existen medidas pecuniarias, es decir, sanciones económicas y también relacionadas con restitución de derechos a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

Según las autoridades en Antioquia van 12 personas lesionadas con pólvora en los municipios de Liborina, Bello, Guarne, y La Ceja, además de Medellín.

Medidas

La Procuraduría hizo un llamado urgente a implementar medidas preventivas, ya que solo en diciembre del año pasado, se registraron 544 casos de menores quemados en todo el país.

En recientes operativos en algunas carreteras se han decomisado elementos pirotécnicos, que, según las autoridades, estaban camuflados en trasteos y vehículos sin cumplir las condiciones y poniendo en riesgo la vida de quienes los llevaban y de cientos de transeúntes.

Ante situaciones como estas y la necesidad de mayores controles, el ente de control les hizo un fuerte llamado a los gobernadores y a los alcaldes para que implementen medidas preventivas.

“Estamos instruyendo a todos nuestros procuradores regionales y provinciales, en los departamentos y en las capitales de Colombia, para que insten y exhorten a los alcaldes y a gobernadores a tener planes de prevención y de contingencia en esta materia”, dijo el procurador general, Fernando Carrillo.



A través de esta directiva, Carrillo solicitó de manera inmediata la implementación de planes de contingencia para evitar casos de quemados con pólvora este año.

“Los incluye a gobernadores y alcaldes así terminen su periodo el 31 de diciembre que no haya un quemado más”, puntualizó el procurados.

La Policía de Tránsito y Transporte por su parte ha activado retenes en las carreteras del país para controlar el transporte sin autorización de los elementos pirotécnicos.

Desde ya y para la celebración de la noche de las velitas las autoridades recomiendan no utilizar pólvora:

“Invitamos a que los padres tengan control de sus hijos, de que estemos pendientes, de que estemos atentos, de que no haya manipulación inadecuada de pólvora, de que en el encendido de las velitas estén acompañados los niños por los adultos”, señaló la coronel Doris Manosalva, jefe de prevención de la Policía.

Entre tanto, el Instituto de Recreación y Deporte en Bogotá tiene programado este sábado un evento de juegos pirotécnicos controlado y dirigido por profesionales en el Parque Simón Bolívar para disfrutar de manera segura, en familia.