Llaman a juicio a exsubdirector del DAS por secuestro de Piedad Córdoba

Así lo informó la Fiscalía General, la cual indicó que Narváez está siendo acusado como presunto autor intelectual del hecho y de ser declarado culpable, deberá cumplir una condena de hasta cuarenta años de prisión.

Los hechos se originaron el 21 de mayo de 1999, cuando la entonces senadora asistía a un Centro de Ortopedia a cumplir una cita médica, lugar al que ingresaron varios hombres fuertemente armados, impidiendo la reacción del escolta de la parlamentaria, a quien sacaron a la fuerza hacia un lugar desconocido.

Fue llevada hasta los campamentos del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, quien en abril de 2004 fue asesinado por sus propios apoderados. Varios testigos, entre ellos paramilitares desmovilizados, dijeron a las autoridades que Narváez habría instigado a Castaño para que secuestrara a Córdoba durante 14 días.

Por el secuestro de la exsenadora, quien fue liberada el 4 de junio de 1999, la Fiscalía escuchó en indagatoria a José Miguel Narváez en enero de 2011.

Dos ex jefes paramilitares actualmente en prisión, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez' y Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán', también están vinculados a la indagación por la retención ilegal de Córdoba.

Narváez, en prisión desde agosto de 2009, también está siendo procesado por los asesinatos del exsenador Manuel Cepeda y del humorista Jaime Garzón, perpetrados en Bogotá en 1994 y 1999, respectivamente.

Asimismo, el ex funcionario enfrenta cargos por su aparente participación en una red que desde el DAS supuestamente espió a magistrados, activistas, periodistas y opositores durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Narváez siempre ha alegado su inocencia.

