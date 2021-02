Llegada de las vacunas no significa que terminó el uso de tapabocas: presidente Iván Duque

El presidente Iván Duque pronunció un discurso desde la pista aérea, donde aterrizó el avión que traía a Colombia las primeras 50.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus , desarrolladas por el laboratorio Pfizer.

El mandatario señaló que era un día para dar “gracias a Dios, a la ciencia y a todos los que han luchado por salvar vidas frente a esta pandemia”.

Recalcó que “esta pandemia le ha traído al mundo muchísimos efectos en términos económicos, sociales y en el sistema de salud”, pero que así mismo “hemos visto en todo este proceso unirse al mundo en solidaridad y cooperación”.

Sobre el sistema de vacunación contra el coronavirus recordó que “en julio del año pasado se conformó el comité de expertos y le anunciamos al país que empezaríamos con un proceso dual, a través de la estrategia COVAX y negociaciones bilaterales con las farmacéuticas”.

Dichas negociaciones surtieron efecto y permitieron que llegara el primer lote de vacunas a Colombia, proveniente de un laboratorio privado.

El programa tendrá una distribución en todo el territorio para proteger inicialmente al personal en salud en primera línea y a los adultos mayores, hasta cumplir la meta de vacunar 35 millones de colombianos, tener 70% de población vacunada y conseguir inmunidad de rebaño, señaló respecto del esquema de inoculación.

Hoy llega este primer lote de más de 1.600.000 vacunas que tendremos en los próximos 30 días. Tendrá la posibilidad de llegar a distintos lugares del territorio. Esperamos cumplir la meta de vacunar más de un millón de colombianos en el primer mes a partir de hoy, cuando llegan las vacunas

El presidente Duque también pidió unión en torno a este proceso, que definió como el más importante en materia de salud durante la historia del país. “Que este sea un proceso en el que no estén presentes las diferencias políticas ni ideológicas, no es momento para demagogia, populismo o fracturas, ni para críticas insensatas, aquí todos tenemos que salir adelante. Que este sea el año de la vacunación masiva y de la reactivación segura”, reflexionó.

En su pronunciamiento también pidió a los colombianos no bajar la guardia, pues “la llegada de las vacunas no significa que terminó el tapabocas, no. Seguimos usando el tapabocas, seguimos con distanciamiento físico, con los protocolos de bioseguridad, y seguimos también evitando las aglomeraciones para que combinemos las soluciones de prevención no farmacológicas con la distribución exitosa de estas vacunas”.

“Colombia y todos los colombianos tenemos que salir fortalecidos y tenemos que apoyarnos unos a otros, respaldar a nuestro Ministerio de Salud y que Colombia, con la llegada de estas vacunas, siga adelante. Que este sea el año de la vacunación masiva, la reactivación segura y que todos caminemos con la V de las vacunas, con la V de la victoria frente a esta enfermedad”, concluyó.