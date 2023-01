“Llegamos a dañarle la fiesta a los bandidos”: contralor sobre corrupción en época de coronavirus

Felipe Córdoba destaca que en dos semanas de cuarentena se ha puesto la lupa a 5.198 contratos con presuntas irregularidades.

En riesgo puede haber hasta 80.000 millones de pesos por posibles temas de corrupción que se estarían dando en este marco de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Latas de atún a 19.000, jabones antibacteriales de $6.000 a $33.000 y libras de chocolate de $4.000 a $9.000 son algunos de los sobrecostos que han alertado al bloque conformado por la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.

Según el contralor, actualmente hay “más de 60 analistas concentrados en cada uno de los contratos para ver si tienen requisitos o presuntos sobrecostos”. Estas indagaciones también han permitido descubrir, por ejemplo, que en Sincelejo mercados que deberían costar $118.000 terminan facturados por $150.000.

Y es que el órgano ha encontrado irregularidades en los recursos para entregar mercados a las personas afectadas económicamente por la cuarentena, pero así mismo en el sector salud y “por eso no tenemos los hospitales fortalecidos, no tenemos las redes de atención fortalecidas”, reconoce Córdoba.

“Ni siquiera han pasado 15 días de la firma de los contratos y ya, no solo los alertamos, sino que estamos tomando decisiones”, dijo sobre la lucha contra los corruptos y destacó que es gracias a las herramientas que recientemente recibieron. “Teníamos una Contraloría que llegaba tarde, que no podía cumplir dentro del control posterior. Y no era cuestión del controlador anterior sino del modelo de control fiscal”.

Sobre los contratos señaló: “ojalá no haya sido de mala fe, pero tenemos que estar encima de que no se pierda el recurso público” o, en otras palabras, “la platica de los colombianos”.

