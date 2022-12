“Llegamos al límite, no podemos ofrecer más”, dice Santos a maestros en día de movilizaciones

No hay más plata, aseguró el mandatario. Arroceros y funcionarios judiciales se sumaron a las marchas de los docentes este martes.

De acuerdo con los profesores, el punto más importante no es la bonificación sino el enorme déficit en la educación del país.

“El gobierno ha logrado quitarle a la educación, solo en estos 15 años, 73 billones de pesos. Hoy hay un déficit, solo por este año, de 360 mil millones de pesos”, indicó Luis Varela, de Fecode.

Lo que responde el Gobierno

“El gobierno les ha presentado las propuestas con toda generosidad, pero también con toda responsabilidad con nuestro tesoro público y responsabilidad fiscal. Ya llegamos al final de la negociación, espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y los demás temas de la agenda”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.

Y agregó: “Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más. No tenemos los recursos. Por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible”.

Por su parte, el Ministerio de Educación aseguró que este año la inversión asciende a los 740 mil millones de pesos.

Según el viceministro Pablo Jaramillo, las pretensiones de Fecode frente a la bonificación son inviables.

Marchas como arroz

Productores de arroz de Huila, Tolima y los Llanos Orientales, también se sumaron a las protestas de los docentes. Quienes cultivan el cereal aseguran que los precios los tienen en la ruina.

En medio de la manifestación, los cultivadores arrojaron al piso el producto. Aseguran que lo hacen en señal de protesta por la crisis que enfrenta el sector.

“La industria molinera está bajando significativamente el precio del arroz padi, lo cual nos lleva a quiebra. No podemos seguir trabajando a este valor”, declaró Martín Vargas Chacón.

En medio de la protesta, los arroceros denunciaron la existencia de un presunto cartel de precios que estaría manipulando el mercado.

“Tenemos tres empresas en Colombia que controlan el mercado nacional y nos ponen en situaciones difíciles. Así como en este momento, que bajan los precios de forma unilateral”, aseguró el arrocero Nelson Roa.

Los arroceros exigen al Ministerio de Agricultura y a la Superintendencia de Industria que se investiguen estas denuncias.

Asonal lanza ultimátum

Los trabajadores judiciales, que también se unieron a la movilización de los maestros, le dijeron al Gobierno que si el jueves no han sido resueltas sus peticiones entrarán en cese indefinido de actividades.

La decisión de Asonal de sumarse a las protestas complicó este martes el servicio en el complejo judicial de Paloquemao, en el centro de Bogotá.

Los funcionarios judiciales aseguran que se vieron obligados a protestar, debido a la falta de garantías laborales.

“Tristemente la rama judicial está abandonada, no nos han pagado la nivelación, tampoco nos han subido el sueldo”, declaró la funcionaria judicial Flor Cortés.

Conozca más sobre la posición de los maestros en la negociación con el Gobierno:

