Llegó ilegal a EE. UU., dio a luz y quedó en coma: colombiana y su familia viven una pesadilla

Como muchos colombianos, Adriana Reyes y sus dos hijas tenían la ilusión de llegar a EE. UU. en búsqueda de un mejor futuro. Pero ese sueño, ahora más que nunca, no es como lo pintan. El 3 de mayo las tres lograron arribar a México, viajaron hasta Ciudad Juárez y caminaron por más de 4 horas hasta el El Paso, Texas.



María Ángel, la hija mayor de Adriana, con 7 meses de embarazo, decidió emprender la riesgosa travesía sin saber todo lo que le esperaba.

Contra todo pronóstico, las tres tocaron el suelo de EE. UU. Se entregaron a las autoridades americanas, pero inmediatamente fueron separadas. Adriana fue llevada a un sitio con su hija menor, de 13 años, y María Ángel, con su bebé en el vientre, a otro lugar.

Adriana y su hija menor de edad estuvieron siete días detenidas sin ningún tipo de comunicación, pasando necesidades, mala alimentación y sin siquiera la posibilidad de bañarse, para que al octavo día fueran finalmente deportadas en un vuelo a Colombia.

Sin embargo, María Ángel sí contó con suerte y fue liberada. Llegó sola a Chicago, a pocos días de dar a luz. El trabajo de parto inició el 20 de junio, le hizo una videollamada a su mamá minutos antes, pero la comunicación se cortó en medio de las convulsiones de la mujer durante el nacimiento de la bebé.

María fue diagnosticada con un extraño síndrome que la dejó en coma y sin un solo familiar que se haga cargo de su pequeña.

Lo que empezó como un sueño se fue convirtiendo en la peor de sus pesadillas.

En entrevista con Noticias Caracol, Adriana Reyes, mamá de María Ángel, dijo que el estado de salud de su hija “es delicado aún. Ayer abrió los ojos, pero está bastante mal, delicada. Lo único que pido es que por favor me colaboren, ella está indefensa, está sola, está con su bebé. No sé ni cómo está la bebé. Ayer me la mostraron por videollamada, es una bebé hermosa que necesita de su abuela”.

Sobre las autoridades internacionales denunció que “el trato con nosotras fue terrible, siete días en donde no nos dejaron bañar ni siquiera los dientes. Siempre pedía una comunicación o una llamada a Colombia y nunca me dejaron”.

Por ahora, Adriana pide ayuda para ir a Estados Unidos y poder acompañar tanto a su hija como a su nieta.