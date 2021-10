“Llegó lastimada y golpeada”: madre de joven con discapacidad auditiva que fue abusada

En Florencia, Caquetá , hay indignación por la violación de María Luisa Tovar, una joven con discapacidad auditiva. La víctima se encuentra hospitalizada en una UCI bajo pronóstico reservado, pues sufrió graves heridas.

Clara Luz Recalde, madre de la víctima, habló sobre lo que le pasó a María Luisa: “Ella salió el sábado 2 a las 11 pasaditas, yo no estaba. Le hicieron una videollamada, me imagino que fue un amigo porque se paró, se bañó y se fue. No volvió sino hasta el domingo a las 4 de la tarde toda lastimada, golpeada y caminaba mal”.

Tras lo ocurrido, ha sido sometida a varias cirugías.

“Está estable, los médicos dicen que está evolucionando bien, que no la van a sedar para dejarla que despierte, pues hace falta otra operación”, complementó la madre.

María Luisa reside en una pequeña vivienda que está situada en el barrio Ciudadela Habitacional Siglo 21 de Florencia.

Estudió una tecnología en preservación de recursos naturales y sueña con convertirse en defensora del medio ambiente.

Además, ayuda económicamente a sus padres adultos mayores, que ahora sufren la falta de recursos.

Su caso ha generado repudio entre la ciudadanía, que ha salido a las calles de Florencia para exigir justicia.

“En este momento estamos haciendo una convocatoria a una manifestación para el sábado 16 de octubre a las 9 de la mañana en la Plaza San Francisco. Este evento es en rechazo y repudio ante los hechos acontecidos con María Luisa Tovar”, recalcó Sandra Morales, lideresa comunitaria.

“Nosotros pedimos justicia pronto. Hasta ahora no sabemos nada de los que le hicieron daño. Necesitamos que los capturen”, expuso Jesús Antonio Rojas, familiar de María Luisa Tovar.

Por el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos.