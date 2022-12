Llevan muerto a una cárcel de Casanare

El féretro del padre del recluso fue llevado desde Hato Corozal hasta la penitenciaría Paz de Ariporo, en Casanare.

Clodubaldo Fuentes, familiar del fallecido, relató que el traslado del cuerpo descompuesto tardó más de media hora para que el interno pudiera darle el último adiós.

Wilson Jiménez, abogado del interno, denunció que la dirección del penal no permitió la salida del detenido pese a tener la autorización de un juez.

"Me informó la directora que no podían acceder a que él fuera al funeral de su padre, sino que permitían era que viniera el cadáver", dijo Jiménez.

La funcionaria del centro carcelario se negó a dar declaraciones a Noticias Caracol.

El hecho contrasta con la autorización dada al detenido Manuel Nule, implicado en el carrusel de la contratación, quien el pasado 4 de mayo obtuvo un permiso de 24 horas para asistir a la primera comunión de su hijo en Cartagena.