“Llevo 4 horas perdidas”: las quejas de estudiantes que no pudieron presentar pruebas TyT

El Icfes realizó por primera vez en la historia las pruebas Saber TyT de manera virtual, pero no todo salió como estaba previsto. Algunos no pudieron acceder y denunciaron excesivas pérdidas de tiempo.

Cabe resaltar que las pruebas Saber TyT son dirigidas a más de 72 mil estudiantes de carreras técnicas.

Tal es el caso de Camilo Martínez, quien desde temprano ingresó a la plataforma para realizar las evaluaciones. Sin embargo, la tecnología no estuvo de su lado.

“Estoy desde las 6:30 a.m. tratando de ingresar a la plataforma del Icfes y al momento de entrar a la prueba no me deja”, puntualizó Martínez.

Este estudiante esperó un tiempo prudente para saber si ya podía ingresar a la plataforma, pero no fue posible.

“En las redes sociales dijeron que supuestamente todo funciona correctamente y que la prueba se está haciendo como debería. Llevo casi 4 horas perdidas y no he podido hacer el ingreso”, se quejó.

Precisamente, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación anunció que se pondrá en contacto con todos los estudiantes que no lograron acceder al examen.