Lluvia de críticas a la ministra de Ciencia y Tecnología durante debate en el Senado

Una lluvia de críticas le cayó a la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, durante un debate en la Comisión Sexta del Senado, por su gestión en estos primeros siete meses de mandato.

“Los recursos propios del presupuesto general de la Nación tienen una muy baja ejecución, que de acuerdo con su primera respuesta al cuestionario emitido a esta comisión, al 30 de julio, es del 19%”, recriminó el citante al debate, Iván Darío Agudelo.

El senador agregó que esta mala ejecución de recursos hizo que el Ministerio de Hacienda redujera el presupuesto de esa cartera: “nos llevó a que bloqueara 122 mil 886 millones de pesos de presupuesto asignado para el 2020, es decir, el 31.31% de lo asignado a la vigencia. ¡Gravísimo!”.

A los señalamientos, así respondió la ministra Mabel Torres: "como humanos podemos tener falencias, pero nunca ha habido una falta de gestión en la ministra y en su equipo que durante la pandemia ha trasnochado para sacar los procesos adelante".

No obstante, las críticas no cesaron ahí. Algunos estudiantes, que han llegado al país para hacer sus postdoctorados, aseguran que se encuentran afectados por la falta de acción del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

"A la fecha, a mediados del mes de julio, no he podido recibir un salario debido a que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha ejecutado el desembolso a mi entidad contratante, que es la Universidad del Tolima", manifestó la estudiante Carolina Gutiérrez.

La ministra recibió el respaldo de varios congresistas durante el debate quienes resaltaron su labor en el ministerio.