¿Lo conoce?, denúncielo, este hombre es señalado de un abuso en TransMilenio

La Policía Nacional dio a conocer el retrato hablado de un hombre señalado de haber tocado de manera abusiva a una periodista dentro del sistema de transporte de TransMilenio, en el norte de Bogotá. (Más de esta noticia: Periodista fue agredida sexualmente en TransMilenio y nadie la ayudó).

María Camila Sánchez, periodista del portal Dinero.com, aseguró que un hombre intentó tocar sus partes íntimas y que ninguna autoridad la auxilió. El agresor, tras haber cometido el acto abusivo, huyó del lugar.

La periodista aseguró que el miedo la consumió y que por eso no gritó mientras estaba a bordo del vehículo.

Relató que cuando llegó al Portal de la 80 pidió auxilio, pero que un funcionario de TransMilenio le dijo que no había ningún auxiliar de Policía en la plataforma.

La víctima de la agresión dice que buscó las ayudas anunciadas por el distrito para mujeres que fueran sometidas a abusos sexuales, pero que no encontró ninguna de ellas en el lugar.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a que suministren información por el presunto agresor, quien podría responder por el delito de injuria por vía de hecho o incluso acto sexual abusivo.

El hombre estaría entre los 40 y 45 años de edad, tiene tez trigueña, ojos verdes, mide 1,65 metros de estatura. Además cuenta con cabello corto y crespo.

La investigación se encuentra a cargo de la SIJIN, si usted tiene información que peuda dar con el paradero del sospechoso, comuníquese con las línea gratuita naciona 018000 91 06 00 o al teléfonos fijos 315 91 12 ó 315 91 11.