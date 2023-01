“Lo crearon con suposiciones y no con estudios”: por esto se cayó el puente Chirajara

Estudio determinó que la estructura colapsó por serios problemas en el diseño. El pilón que quedó en píe tendrá que ser demolido.

Coviandes entregó el último informe que aclara las causas del colapso del puente Chirajara, ocurrido el pasado 15 de enero. El escrito fue realizado por Modjeski and Masters.

“El diseñador supuso que todo ese acero de refuerzo trabajaría al mismo tiempo para soportar las fuerzas que se producen aquí y que van aportar los brazos de la Torre”, declaró Alberto Mariño Samper, presidente de Coviandes.

El estudio descartó algún movimiento sísmico o fuerza natural -el viento- como causante del colapso de la estructura. De igual manera, se confirmó que los materiales cumplían con las exigencias, por lo cual tampoco habría responsabilidad en este apartado.

Mariño confirmó que la cimentación fue la correcta y no sufrió daño alguno durante el colapso, por lo cual el nuevo puente usará el mismo cimiento.

La torre que quedó en pie tendrá que ser demolida por los mismos problemas de diseño, pero, como advirtió la concesionaria, la vía al llano no se verá afectada con cierres como consecuencia de la implosión y posterior remoción de los escombros.

El nuevo paso vehicular, que no representará nuevos costos para el Estado, será construido en el mismo lugar y se espera que esté listo en dos años.

Los procesos penales por la muerte de los nueve trabajadores continuarán en los estrados y será allí donde se determinen las responsabilidades.