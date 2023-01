“Lo golpeó con varillas”: padrastro le causó la muerte a niño de tres años en Soledad, Atlántico

El hombre, de origen venezolano, se encontraba bajo el efecto de sustancias alucinógenas cuando cometió el hecho, según autoridades.

El hecho que mantiene conmocionados a los soledeños se presentó en el barrio Nuevo Milenio, donde residía la madre del menor en compañía de su pareja y sus hijos.

Publicidad

Entre lágrimas, la mujer relata que en medio de una discusión amenazó a su compañero sentimental, hoy capturado por la Policía, con irse de la casa pues, según ella, el hombre maltrataba a sus hijos.

“Déjame a mi hijo quieto, le decía yo. No quiere hablar, no quiere comer, no quiere nada, empezamos a discutir. Entonces, él me dijo ‘no, vos lo que estás insinuando es que yo los maltrato’. Y yo le digo ‘hasta cuando, deja a mi bebe quieto; yo me voy hoy porque yo no quiero vivir más con vos’”, cuenta Vanessa Durán, madre del niño fallecido.

Hasta la vivienda llegaron uniformados de la Policía, aseguran el hombre se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

“Lo golpeó con varillas inclusive con madera, pero la comunidad vio esto e informó a la Policía y es cuando lastimosamente estaba consumado el hecho y ya se genera la captura”, afirma el general Mariano Botero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Publicidad

Investigadores del CTI de la Fiscalía inspeccionaron la casa donde hallaron algunos elementos, que podrían ser presentados como pruebas ante un juez con función de control de garantías.