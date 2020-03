“Lo más importante es no estar en pánico”: mujer que espera resultados por sospecha de COVID-19

Llegó de Europa el mismo día que la joven detectada como el primer positivo para coronavirus en el país. Cuenta cómo es el examen y los protocolos.

Ana Milena es una mujer de 40 años que estuvo con su esposo viajando por Europa cuando justo el COVID-19 empezó a manifestarse con agresividad en Italia.

¿En dónde estuvo en el último mes y por qué acudió a las autoridades?

"Llegué el 24 de un viaje que hice con mi esposo por España, Italia, Francia y Suiza. Hace 12 días llegué a Colombia y anoche empecé con síntomas, con gripa, pues solo es dolor de garganta y tos.

Al llamar a la línea de la secretaría (de Salud) me dijeron que me viniera para la clínica", relata la mujer.

¿Qué le hicieron cuando llegó a la clínica?

"Cuando llegué acá (a la clínica) fue porque yo llamé a la línea de la secretaría y me hicieron las preguntas de qué síntomas tenía, y como tenía dos síntomas que dan del coronavirus me dijeron que tenía que ir a la clínica, entonces me vine para acá. Cuando llegué, me tomaron los signos normales, no me tomaron la temperatura... también me tomaron una placa de tórax ".

¿Cómo es el examen para el COVID-19?

“A mí fue la primera que llegó, me hicieron el examen de coronavirus como a las 2 horas, que es un copito que te meten por la nariz y te lo dejan por 9 segundos, y lo mismo para influenza”.

¿Qué resultados arrojaron los exámenes?

“Me vio el médico internista, me descartaron influenza, que es la primera prueba que te hacen y por ser sospechosa (de COVID-19) me van a hospitalizar y me van a dejar en un cuarto aislada hasta mañana que traigan la prueba. En caso de que salga positiva, me dijo el internista que me van a dejar 7 días hospitalizada y luego podría salir. Si no, si me sale negativo, me dejan salir mañana”.

Ana Milena hizo un llamado de responsabilidad a las personas en Colombia: “lo más importante es no estar en pánico y no venir a la clínica si uno no tuvo contacto con personas que hayan estado con el virus porque si no, esto va a colapsar. Esto en la clínica es muy complejo, entonces no se vengan que porque los familiares o sus vecinos dijeron”.

La paciente también relató cómo ha sido su internamiento: “me pasaron como a las 12 de la noche a la habitación. Es una parte de la clínica que está aislada y bueno, me canalizaron porque he estado como deshidratada y pues estoy en esta habitación, entra todo el mundo. Han sido muy, muy amables. En urgencias fue terrible, pero aquí completamente diferente. Vino ayer el médico de cuidados intensivos porque me sentía muy mal y me pusieron unos medicamentos y me han hecho muchos exámenes...Y bueno, ya estoy acá, es una habitación normalita”.

Reveló que otra persona que llegó para someterse a revisión era una joven que había estado con la mujer de 19 años a la que le detectaron coronavirus y que venía proveniente de Milán: “ella tiene un poco de gripa, pero no se veía bien... ", indicó Ana Milena.

