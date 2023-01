"Lo más tóxico es la guerra": fórmula vicepresidencial de Petro defiende el acuerdo de paz

Ángela Robledo dijo que “no fue por mermelada” que jóvenes salieron a apoyar el proceso con las FARC. “No nos sigamos tirando la paz”, agregó Clara López.

Robledo respondió así luego de que, durante un debate en la Catedral de Sal de Zipaquirá, la fórmula vicepresidencial de Jorge Trujillo, Freddy Obando, trajera a colación el tema del plebiscito por la paz.

“El primer constituyente primario, que es el pueblo, dijo no a los acuerdos. Pero el presidente, con su mermelada, dijo: ‘vamos a hacer algo diferente’”, aseguró Obando.

Clara López, fórmula de Humberto de la Calle, también criticó duramente la posición del movimiento de Trujillo.

“No nos vengan con el cuento de que los acuerdos son ilegales. No, los acuerdos son del Estado colombiano y están ahí para cumplirse y yo sí espero que no nos sigamos tirando la paz con una argumentación ya superada”, recalcó.