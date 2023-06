Lo que dijo coronel Dávila, antes de ser hallado muerto, sobre investigación de supuestas chuzadas

En las últimas horas se conoció una conversación que sostuvo el fallecido coronel de la Policía Óscar Dávila con una periodista de la revista Cambio. El oficial fue consultado por una hipótesis de la Fiscalía que, al parecer, lo vinculaba con las denuncias sobre supuestas chuzadas a Marelbys Meza, extrabajadora de Laura Sarabia.



En la conversación se conoció que Óscar Dávila conversó por cerca de tres minutos con la comunicadora Sylvia Charry. Durante la llamada, ella le preguntó por la investigación mencionada anteriormente. El coronel Óscar Dávila sostuvo que no podía entregar ninguna información sobre el caso y que, si lo hacía, “lo acababan”.

Sylvia Charry: Coronel, le estoy marcando porque desde hace algunos meses venimos trabajando el tema de coyuntura y en medio de esas investigaciones nos llegó su nombre y, por supuesto, en mi deber periodístico le estoy llamando para preguntar su versión.

Óscar Dávila: ¿Perdón, de qué me habla?

Sylvia Charry: Le hablo de las chuzadas de las empleadas de Laura Sarabia.

Óscar Dávila: Ah, no. ¿Qué pasó, no entiendo?

Sylvia Charry: Le voy a contar lo que me han dicho algunas fuentes con las que trabajamos este texto para que usted me diga qué tan verdaderas son.

Óscar Dávila: Primero que todo, no me puedo pronunciar ante eso, es lo único que te puedo decir, porque eso sí me da pena contigo, porque, mejor dicho, me acaban.

Sylvia Charry: Coronel, solo quería saber si usted me puede decir si es verdadero o falso lo que le voy a contar y ya. Yo me imagino que usted sabe que está circulando esa versión, que su nombre ha circulado en todo esto y básicamente lo que dicen es que usted, con el coronel Feria, fue la persona que organizó que colaran esos números telefónicos con ayuda del coronel Villate de la Dijín. Usted sabrá que uno como periodista escucha, no cree en todo, pero escucha y en mi ejercicio tengo que preguntarle a todo el mundo.

Óscar Dávila: No, mira, yo de eso no tengo conocimiento y no sabría decirte.

Sylvia Charry: ¿A usted nunca el coronel Feria o ustedes le pidieron al coronel Villate que colaran los números? Me disculpa si la pregunta suena atrevida, pero debo hacerla.

Óscar Dávila: La verdad, yo no me puedo pronunciar ante nada de eso. Me da pena contigo.

Sylvia Charry: Coronel, ¿a usted lo ha llamado la Fiscalía o lo han citado para algo?

Óscar Dávila: No me puedo pronunciar ante eso, discúlpame.

El coronel Óscar Dávila le había enviado una carta al fiscal Francisco Barbosa expresando su disponibilidad de asistir a una entrevista o un interrogatorio dentro de este caso.