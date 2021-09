Lo que Emilio Tapia hizo en caso de Centros Poblados fue “nefasto”, dijo juez que lo envió a prisión

El juez 53 de control de garantías que ordenó enviar a prisión a Emilio Tapia por la presunta defraudación por 70 mil millones de pesos de Centros Poblados a MinTic, dijo que lo hecho por él fue “nefasto”.

El considerado cerebro del contrato pasó su primera noche en la cárcel.

También se ordenó lo mismo contra Juan José Laverde, representante legal de la unión temporal Centros Poblados, y Luis Fernando Duque, integrante de la empresa Rave agencia de seguros.

El juez dijo al dar sus argumentos que “evidentemente el diagnóstico para el señor Tapia es nefasto. Nefasto porque todos los antecedentes que tiene, disfrutando de beneficios, estando en domiciliaria y en libertad condicional y encima otra vez enrolado en este tipo de casos, y siendo esta la defraudación más grande que el sistema judicial haya conocido… Yo creo que esto es suficiente para decir que ese diagnóstico es nefasto, actualmente nefasto”.

También cuestionó a los implicados en el escándalo del MinTic, porque “si no les importó dejar a la gente sin internet, a la gente me refiero a los niños, me refiero a las personas analfabetas que son los que nos traen la papa todos los días acá a la casa, no se les brindó eso, entonces ¿qué podríamos esperar si no les importó?”.

Emilio Tapia, que ya había sido condenado por el carrusel de contratación en Bogotá, ahora es señalado de falsificar documentos para el proceso de licitación pública y quedarse con el millonario contrato.

El togado también manifestó que no puede exigirle buena conducta a los imputados “después de que se ha perdido toda esa cantidad de dinero, ¿por qué no se le puede exigir antes? ¿Cómo ha sido una buena conducta? ¿En qué sentido? Si es que son profesionales, no son personas que cayeron en paracaídas ni a representante legal, ni a director, ni corredor de seguros”.

Eduar Alirio Calderón, director contra la corrupción de la Fiscalía, indicó que a Emilio Tapia y los otros dos detenidos se les imputaron "los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado".