Lo que está pasando con la reforma tributaria amplía la distancia con el gobierno: líderes del paro

La aprobación en primer debate de esta medida y el decreto de holding financiero, algunas de las líneas más difíciles de negociar.

Andrés Santiago, líder del paro nacional , manifestó que “no se entiende cómo este gobierno no se sintoniza con lo que está diciendo la gente en las calles, sino que está tomando decisiones en contravía de los mismos elementos contra los cuales estamos marchando”.

Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, recalcó que la de este miércoles 4 de diciembre “no es una movilización para las migajas, esto es una movilización para un cambio en la política económica, social y laboral del país, y eso no lo entiende el Congreso”.

Pese a los reparos, el gobierno defiende los proyectos y asegura que le están dando resultado a la economía del país.

“Lo que se está defendiendo es una reforma que ha dado resultados y que busca hacer sostenible hacia el futuro, pero incluye un componente muy importante también relacionado con los jóvenes, relacionado con la devolución del IVA, que también servía para aliviar la situación de las familias más vulnerables”, según Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

En materia de paz, sectores reconocen los esfuerzos del gobierno Duque en la reincorporación, pero consideran que hay ausencias en la implementación y exigen diálogo.

“También hay una falencia de normas en materia de presupuesto para la paz, en materia de la unilateralidad de las decisiones”, explica Juan Fernando Cristo, del movimiento Defendamos la Paz.

Otro punto de discusión es la exigencia, por parte del comité nacional del paro, de que se instale con el gobierno una mesa de negociación y no de diálogo social. La Casa de Nariño parecería dispuesto a ceder.

“Lo más importante es, si se llama mesa de negociación, de diálogo, es que sea una mesa que resolvamos los problemas”, agregó Molano.



