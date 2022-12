Lo que faltaba: le hicieron el paseo millonario en Transmilenio

El hombre, a quien se llamará Andres por seguridad, dice que luego de salir del trabajo vivió una de las peores experiencias de su vida.

“Ayer 7 de octubre salí de mi trabajo hacia las 7:30 p.m. bajé como siempre a Transmilenio por la calle 39 y entramos normal a la estación como todos los días.”, explicó.

Agrega que allí tres delincuentes lo abordaron, en la parada dela ruta B1. “Se me acerca un muchacho a pedir plata, es una persona que no está mal vestida. En ese momento me percato que estoy con una persona en la espalda y el otro al lado mío y me comienzan a intimidar”.

Afirma que luego lo obligaron a ingresar a un bus articulado.

“Cuando ya estoy en el Transmilenio, en la parte de atrás, me muestran el arma de fuego que llevan con ellos como diciéndome que esto va en serio y no se va salir de esto”, explica.

Asegura que intentó alertar a otros pasajeros, pero que no logró que alguien lo ayudara y así lo llevaron hasta la estación de la calle 76

“Me bajo de la estación con ellos, me hacen dar una vuelta por la parte de atrás y luego me suben por la 76. Todo el tiempo amenazándome y diciéndome cosas. Me traen hacia el cajero Bancolombia que se encuentra en esta esquina, bastante escondido que les favorece mucho. Ahí en el cajero me hacen retirar el dinero que tenía en la cuenta, logro que me dejen los papeles pero me sacan también la tarjeta de crédito”.

Cuenta que a pesar de que los delincuentes le insistían en que los llevara hasta su casa, él logró convencerlos de que allí no tenía nada de valor.

De acuerdo con Andrés, en total, los ladrones se llevaron 150 mil pesos en efectivo, un celular y una tarjeta de crédito.