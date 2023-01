“Lo que ha hecho el fiscal es una retaliación”: Benedetti sobre escándalo de chuzadas que lo salpica

El senador afirmó que nunca contrató los servicios de la red ilegal dedicada a seguir conversaciones de funcionarios y empresas.

Según la Fiscalía General de la Nación, dentro de las 175 carpetas que el coronel retirado Jorge Humberto Salinas entregó al ente acusador, habría interceptaciones y seguimientos a reconocidos abogados penalistas, al fiscal general y a su esposa.

Detrás de esas chuzadas estaría el senador Armando Benedetti, que habría contratado a la empresa que hizo las interceptaciones ilegales.

Ante las acusaciones, el senador de La U se defendió y le pidió a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue.

“Tiene que ser uno muy tonto, muy estúpido para uno atreverse a interceptar al fiscal”, aseguró Benedetti.

Y agregó que, según él, es un montaje del fiscal general.

“Lo que ha hecho el fiscal es una retaliación de lo que yo dije el 5 de diciembre. ¿Qué dije? Que él era el que estaba defendiendo a Odebrecht”, añadió.

Entretanto, uno de los abogados que fueron interceptados es Iván Cancino, quien deploró que tras las escuchas ilegales estén oficiales retirados de la Policía y el Ejercito.

“Es una intromisión muy grande, no solo la intimidad como ser humanos, sino la intimidad como abogado con los clientes”, afirmó Cancino.

Además, aseguró que, detrás de la información de sus procesos, hay muchos interesados.

“Yo no puedo hablar de los casos en los que tengo alguna participación o interés, pero obvio que hay muchas personas a las que les interesaría escuchar lo que yo hablo con mis clientes”, señala.

Por su parte, el abogado Jaime Granados, que también hace parte de los abogados interceptados, pidió a través de un comunicado que “se desplieguen con toda contundencia los actos tendientes a ejercer el esclarecimiento de estos hechos. De igual forma a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, de ser cierta la participación de aforados constitucionales”.

Jaime Lombana, otro de los penalistas chuzados, hasta el momento no se ha pronunciado.

