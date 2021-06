“Lo que nosotros menos tenemos hoy es miedo”: líder estudiantil sobre amenazas de Águilas Negras

El grupo delincuencial de las Águilas Negras, a través de las redes sociales y por medio de un panfleto, amenazaron de muerte a algunos políticos, líderes sociales, estudiantiles, defensores de derechos humano s e integrantes de la primera línea.

“Ellos nos quieren infundir miedo y lo que nosotros menos tenemos hoy es miedo”, expresó Laura Natalia Pava

La carta, firmada por el Bloque Capital de las Águilas Negras, no solo pone como objetivo a las personas cuyo nombre aparece en el panfleto, las amenazas de muerte se extienden también a sus familias.

“Desde hace 10 años hemos asumido la defensa por el derecho fundamental de la salud así como cada uno de los líderes y lideresas que definen sus causas y no puede ser que en este país no se pueda vivir y no se tolere el pensamiento distinto en un escenario democrático”, reclamó Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.

El grupo de personas amenazadas ha pedido garantías al Gobierno nacional para proteger sus vidas; piden esclarecer quiénes están detrás de estas intimidaciones.

Publicidad

“En este caso necesitamos es celeridad de los organismos de control y en las entidades de justicia, necesitamos saber quiénes son las Águilas Negras, por qué nunca se sabe, por qué nunca responden, por qué nunca los capturan, porque ese es el gran problema la impunidad”, declaró el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque.

Las autoridades investigan el origen de estas amenazas de muerte.