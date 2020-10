Lo que se sabe de los otros homicidios que las FARC aceptaron en la JEP

Las antiguas FARC se responsabilizaron, además del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, de los asesinatos de otras cinco personas: Jesús Antonio Bejarano, exconsejero de paz; Hernando Pizarro León-Gómez, hermano del líder del M-19 Carlos Pizarro; el general Fernando Landazábal Reyes, exministro de defensa del gobierno de Belisario Betancur; Pablo Emilio Guarín, dirigente liberal, y José Fedor Rey, un exguerrillero de conocido como ‘Javier Delgado’.

¿En qué van las investigaciones? Eduardo, hijo del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano, asesinado en 1999 y cuyo crimen ahora asegura las extintas FARC haberlo cometido, dijo que quien se apersonó de la investigación durante 21 años fue la palabra impunidad.

También que en ese tiempo la investigación nuca avanzó.

La carta de las FARC en la que sus firmantes aseguran como guerrilla haber cometido el crimen del exconsejero de paz, recuerda a los familiares del exnegociador de paz con el EPL que las investigaciones por su asesinato nunca avanzaron.

"Desde un principio, yo estuve indagando, el fiscal era Alfonso Gómez Méndez, en su momento me entrevisté con él y sucesivamente indagaba con los nuevos fiscales, a veces podía hablar con uno o con otro, pero nunca avanzó nada. La última noticia que tuve fue hace como tres años, sobre algo así que hablé con la vice fiscal María Paulina Rivero, quien desempolvó el tema, se preocupó por ver en qué estaba (la investigación)”, relató Eduardo Bejarano.

“Después vino la salida de Néstor Humberto Martínez y desde ese momento no he vuelto a tener ninguna noticia. Hasta donde supe, ya iban más de 17 años desde que habían matado a mi papá; no hubo ningún avance al respecto”, agregó.

Por el caso de Hernando Pizarro León-Gómez, segundo al mando de un comando guerrillero disidente de las FARC, que fue asesinado el 25 de febrero de 1995, se vinculó a un exfuncionario del CTI, pero nunca culminaron las investigaciones sobre los responsables.

Su familia decidió no pronunciarse.

El general Fernando Landazábal Reyes, exministro de defensa del gobierno de Belisario Betancur y fuerte crítico de los diálogos del gobierno con el M-19, fue asesinado el 12 de mayo de 1998.

Una de las hipótesis señalaba como responsable a la extrema izquierda.

El asesinato del dirigente liberal Pablo Emilio Guarín Vera, ocurrido 1987, se le atribuyó en su momento a las FARC, y la guerrilla no lo negó, pero tiempo después, el crimen fue confesado por uno de los sicarios del narco Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘el Mexicano’.