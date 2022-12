Lo que se sabe sobre la niña de 11 años desaparecida en Mahates

Se completan 3 días desde que se marchó con un supuesto familiar. Hay indicios de que podría estar en Antioquia. Identidad del sujeto ya está establecida.

“Tenemos unos indicios y unas informaciones muy cercanas y acertadas”, informó el coronel Didier Mosquera, subcomandante de la Policía de Bolívar, y anunció que los operativos de búsqueda se extendieron a otros departamentos.

La pequeña desapareció de su colegio con un supuesto primo que llegó para llevársela a una cita médica. Aideth Estrada, rectora de la institución, dice que confiaron en el hombre porque se identificó como familiar.

“Hasta que no tenga a mi niña en mis brazos, no estoy tranquila”, expresó la madre de la menor, que no para la búsqueda y suplica que se le devuelvan.

