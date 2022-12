Lo que sucedió en La Guajira con las FARC no se volverá a repetir: Santos

Visiblemente indignado, el presidente Juan Manuel Santos rechazó este viernes el acto público que hicieron ‘Iván Márquez’, ‘Joaquín Gómez’ y ‘Jesús Santich’ en La Guajira, en pleno seno de la población civil y frente a un grupo de guerrilleros uniformados y armados.

“Guerrilleros que habían sido autorizados para hacer pedagogía con sus frentes violaron las reglas acordadas de no entrar a los cascos urbanos, no tener contacto con la población civil y mucho menos hacer manifestaciones políticas. Por eso, ordené suspender las visitas de los delegados de las FARC a sus campamentos (…) y a los que están en Colombia regresar a La Habana”, dijo el mandatario.

Santos, además, hizo una serie de advertencias. “Que les quede muy claro a las FARC y a todos los colombianos: no vamos a permitir hacer política con armas, lo que sucedió en La Guajira es totalmente inaceptable y va en contravía de lo que buscamos con el proceso de paz, romper definitivamente el vínculo entre las armas y la política”, sostuvo.

El presidente, que se pronunció desde Manaure (La Guajira), adonde viajó para hacer seguimiento a proyectos estatales, afirmó que las FARC “no solo violaron las reglas y los protocolos, sino que es un duro golpe a la confianza depositada en la negociación y a la confianza de los colombianos en el proceso (…) son (los guerrilleros) los primeros que deberían dar muestras de sensatez y prudencia”.

A los habitantes de La Guajira, Santos les dijo que pueden estar tranquilos. “No habrá guerrilleros paseándose armados por las calles de ningún municipio de Colombia. Lo que sucedió no se volverá a repetir, bajo ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia. No lo voy a permitir”, recalcó.

Respecto a los cuestionamientos por la ausencia de militares o policías en la zona de Conejo, donde las FARC realizaron el cuestionado evento público, el jefe de Estado recordó que “no habrá despejes. Nuestro deber y el de la fuerza pública es proteger a los colombianos y no vamos a renunciar a él”.



"El tiempo se agotó"

El presidente Santos fue más allá: les insistió a los negociadores de la guerrilla que el tiempo para firmar el acuerdo final de paz está cerca y que deben dedicarse en Cuba a terminar de acordar lo que falta.

“A su regreso a La Habana, los señores de las FARC deben concentrarse en lo siguiente: ya se agotó el tiempo para terminar las negociaciones. La fecha del 23 de marzo, acordada por el presidente de la República y el comandante de las FARC, está a menos de cinco semanas. Hay que tomar ya las decisiones sobre los puntos definitorios que todavía faltan”, puntualizó el mandatario.