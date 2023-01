Lo sacaron de su pueblo, lo mataron y lo tiraron a un río: terrible muerte de líder social en Chocó

Un grupo armado ilegal ingresó al corregimiento Altos de Tamaná, en Nóvita, y secuestró a Samuel Federico Peñalosa.

Aunque el crimen se cometió el martes, solo hasta ahora se conocen detalles del hecho, que todavía no ha sido atribuido a banda alguna. Esto, por la distancia de la población de la cabecera municipal.

La secretaria del Interior en Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reveló que la víctima fatal, un hombre de 60 años, trabajó hasta el 31 de diciembre en el consejo comunitario de Nóvita.

La funcionaria dijo que “la verdadera dificultad del Chocó es la comunicación”, pues puede tomar hasta tres días desplazarse desde Altos de Tamaná hasta la cabecera municipal.

Por el momento, señaló, hay presencia del Ejército en la zona y no se han reportado más desaparecidos tras la incursión armada ilegal.

