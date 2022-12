“Los caballos se nos mueren de hambre”: recicladores en Soacha claman por ayuda

Recicladores del barrio Arizona, en la ciudad de Soacha, sector Soacha – Compartir, denuncian que los caballos que tienen están en grave estado.

“Lo que pasa es que los caballos se están muriendo de hambre. No tenemos como sostenerlos porque no tenemos trabajo desde hace cuatro años”, declaró Gladys Cruz, líder de la comunidad.

Publicidad

“Pasé un derecho de petición porque tengo una discapacidad” reportó Pablo Enrique Aldana quien asegura haber sufrido maltrato por parte de las autoridades.

“Si sacamos los caballos la misma Policía dice que nos lo recoge, que nos los quitan. Inclusive a veces nos toca pagar multa por sacar los trabajos. Muchas veces es un complique para conseguir la comida de ellos y nosotros” declaró Amanda, otra vecina que se declaró afectada.

"No hay comida, no hay trabajo, no hay pasto", añadió la mujer.