Los chats de la última conversación entre el peruano Silvano Oblitas Cántaro y su hermana

El caso de Silvano Oblitas Cántaro Toletino, el joven peruano de 19 años que fue lanzado desde un puente y cuyo cuerpo habría sido hallado en el departamento Cauca, suroccidente de Colombia , genera repudio y consternación.

El muchacho trabajó incansablemente y ahorró cerca de 5 millones de pesos colombianos. Dinero con el que viajó a Medellín , en compañía de un supuesto amigo llamado Andrés, para comprar ropa y luego regresar a su tierra natal con el objetivo de emprender su propio negocio.

Sin embargo, la historia tuvo un trágico desenlace: el joven de 19 años fue estafado, perdió su capital y lo lanzaron desde un puente en Colombia.

Según el diario Correo de Perú , Silvano Cántaro habló por última vez con su hermana Yaneth el 10 de febrero. Ese día, el muchacho le escribió desesperado por WhatsApp para pedirle dinero prestado:

“Hola, Yaneth. Me estoy complicando aquí. Mira, haz lo posible mañana. Si no quieres trabajar conmigo normal, de mí solo será esta mercancía; préstame 1.500 (soles) y ahí ya te devuelvo 2.000”.

“Estoy perdiendo tiempo aquí y si quieres trabajar conmigo normal, la ganancia nos repartimos y volvemos a comprar los dos. Esto es todo de la mercancía”, añadió Silvano Cántaro.

El joven también le envió a su hermana una fotografía del edificio Plaza de la Libertad, ubicado en La Alpujarra, centro de Medellín.

Tras leer el mensaje, Yaneth Cántaro le preguntó: “¿No tienes a alguien conocido?”.

A lo que Silvano respondió suplicando:

“Ahora, Yaneth. Cómo hago, estoy atracado aquí. No tengo a nadie, sino no te diría nada. Haz lo posible, por favor, Yaneth, no me dejes caer. Me voy a ir al suelo con todo”.

Imagen tomada de el diario Correo.

Imagen tomada de el diario Comercio.

Después de esta conversación, la familia de Silvano no supo más de él, hasta hace unas horas, cuando las autoridades colombianas les avisaron del hallazgo de unos restos óseos que coinciden con las características de Silvano.

De acuerdo con información suministrada a www.noticiascaracol.com , la familia del joven viajó a Popayán para identificar el cuerpo.