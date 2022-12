Los cinco jóvenes muertos en Chinauta no sabían instalar vallas: familiares

Los cinco jóvenes fallecidos, así como los seis heridos por una descarga eléctrica en Chinauta, no estaban capacitados para hacer la instalación de una valla en la fundación de Jesús.

Familiares de las víctimas no se explican la razón por la que ellos estaban haciendo esta labor, si habían sido internados en ese centro con el fin de recibir tratamiento por adicciones.

“No eran personas expertas, no midieron las consecuencias en la altura de la valla y desafortunadamente ocurrió este suceso”, declaró el comandante operativo de los Bomberos de Fusagasugá, teniente Carlos García.

Los heridos reciben atención especializada en el hospital San Rafael de Fusagasugá y se encuentran en observación.