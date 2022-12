Los encantos de la isla Gorgona que deleitarán a turistas en Semana Santa

A la isla Gorgona ya pueden llegar científicos y buzos para realizar expediciones e investigaciones, por ahora los turistas sólo podrán estar por un día ya que aún se carece de infraestructura hotelera.

El Parque Natural Gorgona es un lugar privilegiado para la investigación científica y el turismo, gracias a la riqueza de especies marinas, arrecifes coralinos y a su exuberante selva tropical, que alberga reptiles, primates, entre otras especies.

María Ximena Zorrilla, directora del Parque Natural Gorgona, dijo que en el lugar hay más de 15 sitios para hacer buceo.

En el mes de junio los visitantes pueden ver tiburones ballena, pero siempre en el transcurso del año hay algo maravilloso para avistar. “Hay temporada de ballenas a partir de junio hasta noviembre, temporada de tortugas marinas, temporada de manta rayas en mayo”, aseguró Zorrilla.

No solo la vida marina es un espectáculo en esta isla, el otro gran atractivo son las ruinas de la prisión que funcionó hasta 1985. En la prisión de Gorgona había 180 camarotes construidos con madera endémica de la zona, los internos eran identificados por números.

Ever Solís, nativo de la región, es un guía que cuenta la apasionante historia de la cárcel de la isla. “Los reclusos que venían aquí eran campesinos y aparentemente no tuvieron la oportunidad de una defensa”, aseguró.

Las caminatas ecológicas también hacen parte de la oferta del parque natural.

Con todos estos atractivos y con la seguridad de la Policía y la Armada, la isla está abierta para científicos y buzos. Además a partir de semana santa se abrirá para turistas que por ahora, no podrán alojarse.