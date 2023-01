Los Gancheros habrían robado a más de 200 personas en cajeros de todo el país

Introducían ganchos a los dispositivos con el fin de apropiarse del dinero. No aceptar ayuda de nadie al retirar, es uno de los consejos de expertos.

Luis González, director nacional de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, habló sobre un golpe dado a 12 bandas dedicadas a la cibercriminalidad, con el que se logró la captura de 238 personas en 17 ciudades del país.

Para evitar ser una víctima de estos delincuentes, Julián Páez, experto en seguridad informática Adalid recomienda “verificar que en los cajeros automáticos no haya ningún dispositivo, plaqueta o elemento desconocido que genere un sonido extraño o que sea diferente respecto a la plataforma misma del cajero”.

Además, instó a no aceptar “ayuda de nadie, porque muy seguramente los delincuentes estén cerca del cajero y comuníquese con la entidad bancaria”.

Le puede interesar:

Intentaron robar un cajero electrónico rompiendo la puerta con un camión