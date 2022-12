Los hallazgos en 7 centros estéticos de Antioquia lo harán dudar de una cirugía

Luego de las muertes recientes de dos mujeres en Medellín, debido a procedimientos estéticos irregulares, la Policía investigó en 46 de esos establecimientos para verificar cuáles no cumplían con las normas básicas para tratamientos relacionados con la estética o la salud.

El operativo fue realizado en compañía de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia en Medellín, Bello, Sabaneta, Envigado e Itagüí y llevó al cierre de siete locales, que fueron sellados por anomalías en sus servicios.

“Medicamentos vencidos, utilización de medicamentos de mala calidad, se encontraron varios polímetros reenvasados y elementos de cirugías (algo que no se permite en esos establecimientos)”, dijo sobre las visitas realizadas a 46 negocios de estética en cinco municipios de Antioquia, el teniente Javier Parra, comandante encargado de la operatividad de la Policía Metropolitana del Vallde de Aburrá.

Para el concejal Bernardo Alejandro Guerra, que durante 10 años ha denunciado estas irregularidades, en la ciudad falta más control sobre este tipo de establecimientos.

“Encontramos casas de familia acondicionadas con quirófano. Una de ellas, que es la más aberrante, es una peluquería que de manera ilegal capta pacientes hace dos años en la Milla de oro (en El Poblado) y les inyectaba sustancias”, dice Guerra.

En el operativo realizado por las autoridades fueron incautados 338 medicamentos, valorados en más de 23 millones de pesos.

En Medellín han muerto este año cuatro personas luego de someterse a cirugías estéticas y para evitarlo, la Policía mandó un mensaje en redes sociales, para que la belleza no le cueste la vida.

La belleza cuesta pero que no te cueste la vida. Realizamos intervención a centros estéticos https://t.co/AHddoyDhoV pic.twitter.com/X3NOEpZkxO — BG. Eliecer Camacho Jiménez. (@PoliciaMedellin) April 4, 2016