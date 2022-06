"Los humillamos al obligarlos a hacer actividades que ni física ni moralmente debían": ‘Timochenko’

En la mañana de este jueves, 23 de junio de 2022, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, exmiembros del secretariado de las FARC, entre ellos, alias 'Timochenko', reconocieron trabajos forzados a los que sometieron a los secuestrados. Las víctimas recordaron la sevicia con las que los trataron en cautiverio.

"Ellos me amarraban, no me soltaban para nada. Para ir a bañarnos, era amarrada, para ir a los chontos, que llaman ellos, para hacer del cuerpo, y uno siente pena, que no está enseñado a mostrar su cuerpo", dijo una mujer víctima de secuestro y trabajo forzado.

Pastor Alape fue el primer excabecilla de las FARC en hablar. Vladimiro Bayona, papá de un joven estudiante, lo escuchaba perplejo.

"Estas políticas de secuestro, que en muchas ocasiones no lo alcanzábamos a leer como secuestro, porque a veces era decirle a la persona ‘usted no puede salir de la vereda un mes’", dijo Alape, quien fue comandante del bloque Magdalena Medio de las FARC.

La presidenta de la sala de reconocimiento de la JEP, Julieta Lemaitre, de inmediato llamó al orden a los exguerrilleros.

"Mucha gente que lo único que tenía era su cuerpo y el cuerpo quedó sometido al armado de turno", anotó la magistrada Lemaitre.

Entonces, Rodrigo Londoño dijo: "Reconocer mi responsabilidad como coordinador del bloque del Magdalena Medio respecto de los hechos y conductas cometidos en la región donde tuvo presencia el bloque".

El exjefe de las FARC, conocido como alias 'Timochenko', confesó cómo sometían a sus rehenes.

"Los humillamos al obligarlos a realizar actividades que nosotros considerábamos parte de la vida guerrillera, pero para quienes estaban privados de la libertad constituían actividades que ni física ni moralmente debían de cumplir”, sostuvo.

En medio de la angustiosa y dolorosa audiencia, los familiares de quienes las FARC se llevaron y nunca aparecieron replicaron.

“Yo los perdonaré el día, mi estimado Pablo Catatumbo, fíjese usted que lo estimo, el día que usted me diga ‘Vladimiro, encontramos los restos de su hijo’, para darle cristiana sepultura, que es lo menos que yo puedo pedir a mis 70 y pucho de años”, afirmó Vladimiro Bayona .

Aura Saavedra, visiblemente adolorida, recordó el dolor de lo que su papá tuvo que vivir en cautiverio.

“Él suplicó que lo mataran para no seguir viendo las aberraciones a las que estaban siendo sometidos. Esto es un daño irreparable”, dijo Aura, entre lágrimas.

Las víctimas de las FARC una vez más reclamaron verdad por parte de quienes acabaron con sus familias. Menfis Molano, hija de Jesús Antonio Molano, otro de los secuestrados, también habló.

“No existen exvíctimas, exviolaciones, exmuertos, extorturados y tampoco podemos devolver el tiempo y cambiar la historia”, afirmó.

Durante la tarde de este jueves en la biblioteca Virgilo Barco y ante los excabecillas de las FARC, las víctimas seguirán clamando por reparación y justicia.