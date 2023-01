“Los jóvenes se merecen una Colombia en paz”: Laura Restrepo habla sobre ‘El país que queremos’

La escritora explicó de qué se trata su nueva obra ‘Los divinos’. Y aprovechó para explicar por qué el país debe apostarle a la reconciliación.

Restrepo explica cómo el crimen de Yuliana Samboní la motivó a escribir su más reciente libro y a analizar en el tipo de sociedad en que vivimos.

Como negociadora del proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur, también dio su visión sobre el momento que vive Colombia. “Soy defensora de los procesos de paz. Los jóvenes se merecen un país en paz. Con esto de los libros uno viaja mucho y lo primero que te dicen en todos lados es ‘ustedes sí pudieron hacer un proceso de paz’”, revela Restrepo.

Frente a quienes son críticos del proceso dice que siente que: “Hay una visión arcaica, prepotente y machista que pide que los maten o los encierren. No funciona, no funciona. Por Dios, cómo no se dan cuenta de que somos el único país del mundo que ha logrado que se sienten a que dialoguen los contrincantes. Y estamos a punto de perder todo eso”.