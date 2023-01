"Los magistrados vieron en la JEP un botín burocrático”: fuertes acusaciones de Néstor Raúl Correa

El saliente secretario de ese organismo aseguró que la presidencia creó un comité para aumentar la planta de personal y quitarle funciones a la secretaría.

"Los magistrados vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al secretario ejecutivo del órgano de Gobierno, incluso antes de conocerse el fallo de la Corte. Ambas cosas las lograron", afirmó Correa en una carta.

Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Espacial para la Paz, respondió a las acusaciones y dijo que denunció una interceptación ilegal de comunicaciones por parte de Correa.

“Correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Correa, quien en enero del presente año le expresó a la presidenta que, si no asumíamos los diseños que él tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP, daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos, pues, según él, poner en conocimiento del gobierno nuestros conceptos y opiniones era irregular. Desde luego, no cedimos a sus absurdas pretensiones", sostiene Linares.

Los magistrados señalados por Correa ratificaron que la Secretaría Ejecutiva no les dio elementos de trabajo.