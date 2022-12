“Los metían como un saco de papas”: crece indignación por tortura a niños en Ibagué

Vecinos afirman que desde hace más de un año denunciaron lo que pasaba en la fundación Peces Vivos y que no recibieron respuesta.

“Los cogían, los ultrajaban y los forzaban”, contó Lorena Zárate, habitante de Ibagué, sobre lo que pasaba en el hogar que atendía a niños en condición de discapacidad y donde capturaron a diez personas por el maltrato a once menores.

“Incluso entre varios empleados cada uno los cogía de un brazo, de una pierna y los metían como si fuera un saco de papas”, recalcó la mujer y afirmó que desde el año pasado había denunciado lo que allí pasaba y nadie hizo nada.

“Yo soy mamá y uno sabe cuándo un hijo se está quejando por lamento, y es algo muy dentro de ellos que ya no es un quejadito de ‘ay, me dolió un dedo o algo’, no, es un maltrato”, aseveró.

Róbinson Chaverra, director de la Fiscalía seccional de Tolima, dijo tener suficiente material probatorio para demostrar en este caso el delito de tortura.

“Uno de los mal llamados protocolos que ellos aplicaban era regarles la sopa precisamente en la cara a los niños, estando los niños amarrados de pies y manos, y luego despegarles esa sopa como efectivamente se da en los tratamientos de piel de mascarilla”, indicó.

Antes de la audiencia contra los diez funcionarios de la Fundación Peces Vivos, donde se cuidaba a niños con discapacidad cognitiva, familiares de los detenidos afirmaron que se está cometiendo una injusticia.

“Cuando se alteraban gritaban, son niños, pero nunca hubo una tortura o le pueden preguntar a todos los que hicieron todo el peritaje a qué horas encontraron todo”, dijo una de las allegadas.

