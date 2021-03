“Los niños no son máquinas de guerra”: abuela de niña que habría muerto en bombardeo

Hasta Medicina Legal en Villavicencio llegó Luz Amparo Merchán, madre de Yeimy Vega Merchán y quien al parecer habría muerto tras el bombardeo registrado el 2 de marzo en Calamar, Guaviare, y que las Fuerzas Militares cumplieron contra el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, ‘Gentil Duarte’.

Esta mujer afirmó a Blu Radio , en medio de lágrimas, que su hija fue víctima en este operativo: “Estoy reclamando una menor de edad, eso es un dolor muy fuerte. ¿Por qué el gobierno dice que no hay menores de edad? Sí, sí los hay, vea, yo estoy reclamando mi niña de 15 años. Por favor, no sé por qué niegan que había menores de edad”.

María Isabel Ruiz, abuela de la menor, aseguró que desde hacía dos años la menor de edad se había ido de su casa, en Puerto Cachicamo, Guaviare, y que desde entonces no sabían nada de su paradero.

“La recuerdo como una muchacha estudiante, juiciosa en la casa, convivía con la mamá, pero no sé, tal vez ella se aburrió porque es que no hay medios, no hay nada productivo para ellos allá, no hay (forma) de que ellos entretengan la mente y no cojan otro camino”, reclamó.

Tras la muerte de la menor, la madre y la abuela de la joven rechazaron las delaciones del ministro de Defensa, Diego Molano.

“Yo lo que pienso es que el gobierno está equivocado, porque los niños no son máquinas de guerra, los niños de pronto tienen una mala equivocación porque no hay algo recreativo, no hay oportunidades para ellos en hacer algo productivo de que los entretenga, en vez de pensar en otras cosas en coger por allá donde no deben”, dijo María Isabel Ruiz.

Según los familiares de la menor, Medicina Legal les confirmó que ella habría muerto dos días después del bombardeo en medio de combates contra la fuerza pública.

Por su parte José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rigths Watch pidió al gobierno de Colombia que entregue información clara sobre esta operación.