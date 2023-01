Los ‘Ñoños’ prendieron el ventilador: hablaron de cómo Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía

Bernardo Elías y Musa Besaile , dos de los más sonados implicados en recientes casos de corrupción, prendieron el ventilador y lo hicieron ante la Corte Suprema de Justicia. Los llamados ‘Ñoños’ lanzaron dardos contra Néstor Humberto Martínez , exfiscal general de la Nación.

Los denominados ‘Ñoños’ aceptaron cargos por haber intervenido en la celebración de un contrato entre Fonade y Richard Nader, un médico de Sahagún, Córdoba, que pujó para quedarse con una interventoría.

“Nosotros como Partido de la U pasamos a la Presidencia de la República posterior a la elección del presidente Juan Manuel Santos. Allí nos reunimos con el superministro Néstor Humberto Martínez. Tenía identificados a los partidos y parlamentarios, cómo jugaron un papel importante en la reelección de Santos y cómo iba a ser la retribución del Gobierno para agradecerles que habían votado por el presidente Santos, pero también para mantener la gobernabilidad. En el caso nuestro, el que nos interesa, al Partido de la U le voy a entregar la posición de Fonade”, reveló Musa Besaile.

A mediados de 2015 fue designado Alfredo Bula como director de Fonade. Por primera vez, los ‘Ñoños’ explican que detrás de este nombramiento estuvo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, hoy condenado por el cartel de la toga.

“Francisco Ricaurte nos dice que se había enterado que al Partido de la U le iban a dar Fonade, que le apoyáramos a una persona muy cercana a él, que era muy cercana al magistrado Gustavo Malo, que sus familiares eran muy amigos de ellos, del señor Leónidas Bustos, todos ellos, que era Alfredo Bula, que la hoja de Alfredo Bula ya reposaba en Presidencia de la República", manifestó Bernardo Elías.

Elías Vidal, que va por su tercera condena en la Corte Suprema, aseguró que Néstor Humberto Martínez también había dado el nombre de Alfredo Bula.

“Nos dice 'ninguna de las hojas de vida que han llegado al partido han llenado las expectativas del presidente ni de la Presidencia de la República. Yo les quiero recomendar, para no darle más vueltas a esto, a una persona que se llama Alfredo Bula'. Fue un nombramiento casi que inmediato. Alfredo Bula decía que él tenía el respaldo del doctor Malo, que tenía el respaldo del doctor Bustos, que era amigo de ellos, que tenía el respaldo de Francisco Ricaurte", agregó Elías.

Un año después del nombramiento de Alfredo Bula en Fonade, el 11 de julio de 2016, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a los cuestionados Leonidas Bustos y Gustavo Malo, votaron por mayoría, a favor de Néstor Humberto Martínez como fiscal general.

Martínez fue consultado por Noticias Caracol y desmintió los señalamientos: “Le advertí a la Corte Suprema y al Departamento de Justicia, con una grabación, que Musa y Ñoño estaban enllavados para montarme un falso positivo, acá lo veo. Nunca, que yo sepa, la hoja de vida de este señor fue entregada por ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia a la consideración de la Presidencia de la República”.

Y agregó: "¿Usted puede creer que estos 'angelitos' se iban a dejar imponer un candidato al cargo de Fonade, no, ni más faltaba. Eso no ocurre en la realidad política, así no ocurren las cosas".

Según él, ni avaló ni firmó el nombramiento de Alfredo Bula en Fonade.