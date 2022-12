Los nuevos narcos: así operan las bandas en Medellín

El negocio de la droga se ha apoderado de varios barrios de la capital antioqueña. Hoy en día, los herederos de Pablo Escobar se han organizado en bandas más pequeñas, pero igualmente efectivas.

"No tenemos caballos de un millón de dólares", dice uno de los integrantes de estas organizaciones.

Mónica Villamizar, del portal Vice News, se adentró en una de estas organizaciones. Con los ojos vendados, llegó a un sitio clandestino en donde la cocaína es procesada y empacada para exportar.

Vea aquí el documental completo "Cooking with cocaine"

Como ella misma explica, el negocio ha cambiado mucho. "Estas organizaciones se han atomizado en grupos más pequeños, más profesionales y con menos guerras de territorio".

"Ya los grandes capos no existen o no mandan. México ha tomado el puesto de Colombia", agrega.

Al contrario de lo que dicen las autoridades, ella cree que el negocio no ha mermado sino que se ha transformado.

"El negocio está por debajo y no se ve", finaliza Villamizar.