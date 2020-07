“Los obligaron a cavar su propia tumba”: crudo testimonio de indígena reclutado por extintas FARC

Las declaraciones de la segunda vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, negando el reclutamiento de menores en las FARC desató una nueva polémica.

Noticias Caracol conoció el testimonio de un indígena que asegura que fue reclutado por ese grupo a los 13 años.

José Antonio Vitoná cuenta que fue obligado a estar en sus filas por varios años. Al poco tiempo de ser reclutado, lo obligaron a buscar más niños de su edad para que se unieran a la guerrilla.

“Esa era una política de la guerrilla dentro de los territorios indígenas”, recuerda.

Narra que allí vivió los momentos más dolorosos de su vida y que cuando sorprendían a los niños intentando huir o ayudando a alguien a hacerlo, los obligaban “a cavar su propia tumba y los pusieron a cavar, después se les hizo arrodillar y después pegarles el tiro de gracia”.

Entre los recuerdos dolorosos de José Antonio está también lo que ocurría con las niñas que llegaban al frente Jacobo Arenas: “Lo primero que hacían era llegar a estas filas acostarse con el comandante y, después del comandante, podían pasar en una noche con cuatro guerrilleros”.

Publicidad

Asegura que como reclutador pudo evidenciar cómo se usaban bases de datos de las escuelas para incorporar menores a las FARC engañándolos o, en el caso de las niñas, enamorándolas.

Como víctima de este delito, manifiesta su indignación: “Es una ofensa para las víctimas decir que no hubo reclutamiento cuando esto sí se vivió al interior de las FARC”.

Este joven dice que teme por su vida tras estas denuncias.

Informe describe el reclutamiento forzado entre 1973 y 2017

Publicidad

El testimonio de este joven se suma al informe que tiene la JEP sobre el reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado y que elaboró la Fiscalía. Una reconstrucción que comienza con el primer caso reportado en la justicia, en 1973, y que da cuenta no solo de las víctimas, sino de los victimarios.

“(…) Para la época de los hechos yo tenía 14 años de edad, vivía con mis taitas (...). Al llegar a la finca había unos 50 hombres que vestían de uniforme color verde, portaban armas largas y cortas, cuchillos y machetes. Al llegar me dijeron que me tenía que ir con ellos. Ese día me reclutaron, (...) a mí junto con otras dos niñas que se encontraban en la casa (…) las dos eran de mi misma edad, de 14 años".

Este es el relato de la primera víctima de reclutamiento ilegal de menores de la que se tiene registro. Ocurrió en el municipio de La Esperanza, Norte de Santander.

Estas son las cifras que detalla el documento:

5.252 víctimas

4.219 investigaciones

5.043 procesados

El 48% de los menores reclutados tendría entre 10 y 14 años. Entre ellos, hubo quienes se convirtieron en jefes de esa guerrilla.

Comandantes, reclutados siendo menores de edad:

Publicidad

Miguel Botache, alias ‘Gentil Duarte’, reclutado a los 17 años.

Henry Castellanos, alias ‘Romaña’, a los 16 años.

Luis Alejandro Cuadras, alias ‘Leonardo Guerra’, cuando tenía 10 años.

Según el documento, el último reclutamiento de menores de edad por las extintas FARC habría ocurrido el 23 de enero de 2016 y fue denunciado así por la madre de las víctimas, dos niñas de 11 y 15 años.

El informe también habla de escuelas de formación y clubes infantiles usados por la exguerrilla para educar a menores entre los 5 y los 15 años.

Otras organizaciones, como el Observatorio de Memoria y Conflicto, calculan que en el conflicto habrían sido reclutados 17.778 menores de edad por los diferentes grupos armados. Por este delito la JEP ya vinculó a 37 exmiembros de las FARC.

Desmovilizados dicen que no hubo reclutamiento forzado

Publicidad

Pese a todas las evidencias, quienes hicieron parte de las FARC y que hoy están en la política, insisten en que no hubo reclutamiento forzado de menores.

La segunda vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, exintegante de la guerrilla, insistió en que los menores de edad llegaron a ese grupo armado por su voluntad y ante las dificultades en las que vivían.

“Por falta de oportunidades, porque el Estado no conoce una política pública que va dirigida a la juventud o jóvenes del campo, yo no la conozco, yo no la conocí”, dijo.

Refiriéndose en particular al caso de las niñas en las FARC, indicó que tienen una explicación para su llegada a ese grupo: “Muchos menores llegaron huyendo de sus hogares por la violencia intrafamiliar y de los hogares del campo, así como también llegaron huyendo de agresiones sexuales de sus padres y sus hermanos”.

Según la hoy segunda vicepresidenta del Senado, los desmovilizados están dispuestos a pedir perdón y comparecer por los hechos que ocurrieron en el conflicto ante la JEP.