Los peajes más caros y la vía más complicada: un problema que los llaneros llevan aguantando 25 años

Solo en el departamento del Meta se han perdido $50 mil millones en turismo, ganadería y el sector agropecuario. ¿Por qué tanto lío?

César Augusto Ortiz, representante a la Cámara por el departamento del Casanare, pasó al Tablero Caracol para exponer la angustia que vive la región de los Llanos orientales por cuenta de los problemas en la vía que afectan a varios sectores.

A nivel departamental, solo en el Meta se han reportado pérdidas por $50 mil millones. Sectores como el turístico ha sufrido la cancelación del 90% de las reservas hoteleras y los administradores han tenido que reembolsar el dinero a los clientes que ya no van a llegar.

En cuanto a la ganadería, se cuentan unas 1.700 cabezas de ganado que se dejan de movilizar, en términos económicos representan $4 mil millones.

En la parte agropecuaria, de las 12.300 toneladas de alimentos que produce el departamento, el 70% abastece a Bogotá, un equivalente a 8.500 toneladas. Por cuenta del daño de los alimentos, por las demoras en los viajes y los sobrecostos en los fletes, las pérdidas son de $23.000 millones

Estas cifras son consecuencia del cierre de la vía al Llano, que siempre es incierto para los transportadores, pues cuando parece que va a ser abierta reaparece otro derrumbe o falla que obliga a una nueva clausura.

“Como bancada llanera le enviamos una carta al presidente. Hay que declarar el estado de emergencia económica, social y ambiental”, pide el representante César Ortiz.

Se calcula que se necesitan 400 mil millones para arreglar los pasos críticos. Aunque el gobierno anunció la inversión de $120 mil millones, esto solo sirve “para arreglar uno o dos (...) no solo es el kilómetro 58, sino varios”, apunta.

Además, Ortiz pide un debate de control político al concesionario porque “hay problemas de planificación” y pese a esto “se están cobrando los peajes más caros del país”.

En promedio, un carro pequeño termina pagando unos $37.000, aproximadamente $435 por kilómetro recorrido.

Pero esto no es un proyecto nuevo. El contrato inicial para esta vía empezó en 1994, es decir, hace 24 años y se le han hecho unas 60 reformas. Además, se le han inyectado $8 billones.

Al Tablero de Noticias Caracol también pasó Alejandro Vega, otro representante, quien manifestó que “nuestra preocupación es cómo Coviandes se escuda en la falta de responsabilidad en los taludes y las laderas, teniendo ya un conocimiento de esa zona de 24 años”.

Cuestiona que la concesionaria sabía de los puntos críticos desde hace más de una década, por ejemplo, en los kilómetros 46, 58 y 64, y aun así no previenen o mitigan las consecuencias.

El congresista lamenta que pese a los altos costos en peajes siempre aparezcan inconvenientes para transitar libremente. “No podemos seguir permitiendo que nosotros, que estamos pagando la vía, no podamos utilizarla de manera adecuada”, sentenció Vega.