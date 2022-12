Los pecados del pastor Álvaro Gámez

Un grupo del Gaula llegó hasta el escondite del pastor Álvaro Gámez en Honduras, luego de realizar labores de búsqueda por varios países de Latinoamérica.

El hombre se encontraba en una lujosa mansión ubicada en Tegucigalpa.

Las autoridades pudieron establecer que estaba desde hacía cuatro meses en la capital de Honduras y que además le gustaba frecuentar restaurantes de comida colombiana, dato que facilitó su captura.

Gámez es acusado de abusar sexualmente de 23 mujeres y 4 menores de edad, miembros de la comunidad religiosa Salem.

Luego de la detención, el pastor fue recluido en una cárcel de la ciudad mientras que se adelanta su deportación a Colombia.

El operativo fue dirigido por el general Humberto Guatibonza, quien manifestó que el capturado pretendía establecer una sede de su iglesia en Honduras.

El año pasado, el programa Séptimo Día presentó reveladores testimonios de víctimas pertenecientes a la iglesia Salem.

Después de la denuncia, el pastor fue requerido por las autoridades, pero quedó en libertad por decisión de un juez de la República que no lo consideró peligro para la sociedad.

Posteriormente la decisión fue apelada y se ordenó de nuevo la captura. Cuando las autoridades fueron en busca del guía espiritual, no se encontraba en el país.

Según la defensa de las victimas, Álvaro Gámez aprovechó su posición para adoctrinar las mujeres y luego acceder a ellas sexualmente, por lo que podría recibir una condena de 30 años de prisión.

Los feligreses de la iglesia Salem en Pasto no se han querido pronunciar sobre la captura de su líder.