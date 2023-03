Los Santos, Santander, es el municipio donde más tiembla en Colombia: al menos diez veces al día

El fuerte temblor que se registró en la madrugada de este viernes, 10 de marzo, y que tuvo como epicentro la Mesa de Los Santos, en Santander, recordó que Colombia tiene el considerado “segundo nido sísmico en el mundo”, que precisamente queda en esta región.



El municipio de Los Santos está ubicado sobre la cordillera oriental. Para llegar allí se puede tomar la autopista saliendo desde Bucaramanga, pasando por Piedecuesta.

Luego de recorrer 62 kilómetros se encuentra la también conocida tierra de los temblores, pues algunos dicen que se sienten al menos diez veces al día.

Para sus habitantes, vivir en este lugar no es tan catastrófico como parece. Muchos nacieron en Los Santos, por lo que los movimientos telúricos ya hacen parte de su cotidianidad.

“Para nosotros es normal, ya es algo que con lo que vivimos a diario, ya no nos asustamos”, expresó Laura Plata, habitante del municipio.

Para sorpresa de muchos, los habitantes de este territorio no tienen muy claro qué significa un nido sísmico. Sin embargo, 5,9 grados de intensidad fueron suficientes para que algunos olvidaran los protocolos para este tipo de emergencias.

“Yo fui una de las primeras en salir corriendo por la calle de mi casa. Pero gracias a Dios aquí nunca ha pasado nada”, dijo María Teresa Bohórquez, habitante.



Y aunque en esta zona del país se encuentra el segundo nido sísmico con mayor actividad en el planeta, luego de Hindú Kush, en Afganistán, el que esta energía sea liberada permanentemente se convierte en un alivio para sus habitantes.

“En estos suelos, las ondas sísmicas no se amplifican, no se modifican. Si tenemos condiciones de suelo duro, el nivel del movimiento no va ser tan fuerte”, aseguró Carlos Lozano, director del Observatorio Sismológico del Oriente Colombiano.

Mientras algunos les temen a los sismos, en Los Santos los movimientos telúricos son los que atraen a miles de turistas que siguen llegando para conocer este pueblo de vida tranquila, de casas tradicionales y en donde todos los días se registra un temblor.

Alerta de terremotos de Google: ¿cómo activarla en su celular?

Importante: Para recibir la alerta de terremotos de Google , debe tener activada la conexión Wi-Fi o de datos. Esta solo funciona en teléfonos con sistema Android.



Abrir la app de 'Configuración del teléfono'.

Presionar 'Seguridad y emergencia' y, luego, 'Alertas de terremotos'.

Si no encuentra 'Seguridad y emergencia', presionar ‘Ubicación’ y, luego, ‘Avanzada’. Allí está la opción de ‘Alertas de terremotos’.

Activar o desactivar las 'Alertas de terremoto'.

Es posible que el usuario no reciba alertas para todos los terremotos que se registren en la zona, pero en la mayoría de los sismos fuertes se activa.