“Los torturaban”: aterradores detalles sobre maltratos que sufrían abuelitos en Barranquilla

Leslie Herrera, dueña del hogar geriátrico, no aceptó los cargos en su contra y recibió detención domiciliaria.

Sin embargo, seguirá vinculada al proceso y deberá responder por el delito de maltrato por descuido, negligencia o abandono a persona mayor de 60 años.

Familiares, quienes cuestionaron la decisión del juez, contaron lo que sucedía al interior del hogar para abuelitos.

“Nos enteramos de que las torturaban, las tenían amarradas, les pegaban. Hubo hasta intento de abuso sexual, un señor que está internado ahí, que tiene trastornos mentales”, dijo Luis Armela, familiar de una de las víctimas.

Y es que los abuelitos fueron encontrados desnudos y amarrados a las sillas cuando la Fiscalía allanó el lugar.

“Nos pudimos dar cuenta de que estás personas no contaban con médicos, no contaban con el tratamiento que debían seguir estos ancianitos”, aseguró Jaime Sanjuan, personero de Barranquilla.

De ser hallada culpable, Leslie Herrera enfrentará una pena de 4 a 8 años de prisión, la cancelación de los permisos del hogar geriátrico y una multa de salarios mínimos.

