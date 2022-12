Lucha contra corrupción es urgente y de carácter imperativo: Marta Lucía Ramírez

Ramírez también se refirió a los escándalos de las últimas semanas y dijo que eran "un espectáculo bochornoso".

Sobre los debates y los escándalos

La candidata por el Partido Conservador dijo que el presidente Santos nunca los acompañó a ningún debate y que estaban acostumbrados a estas ausencias. "Ha sido lamentable la falta de debate, la falta de propuestas", insistió Ramírez.

La exministra de Defensa aseguró estar "convencida de que voy a pasar a la segunda vuelta", al ser preguntada por su estrategia de voto de pasar a una segunda vuelta Óscar Iván Zuluaga, sobre quien dijo, además, que siempre le ha parecida una persona correcta pero que la "tiene decepcionada este episodio tan oscuro".

"Me parece muy feo en las dos campañas (Santos y Zuluaga). Estamos a tres días de las elecciones y tenemos los dos candidatos punteando en las encuestas con una gran sombra de duda". "Me da susto el momento de polarización y descomposición que hay en el país", sentenció la candidata conservadora.

Sobre sus propuestas

En cuanto al tema de corrupción en el país, Marta Lucía Ramírez dijo que la lucha contra este flagelo es de carácter imperativo. "La justicia ha perdido credibilidad por hechos de corrupción", señaló. Ramírez señaló que, de llegar a la Presidencia, se creará un "bloque de búsqueda de los corruptos", así como la establecerá la rendición de cuentas obligatoria para los funcionarios públicos porque "no debe haber secretos" sobre las propiedades y sus cuentas.

Insistió Ramírez en que mientras exista corrupción en el país, los ámbitos salud, educación y proceso de paz no van a llegar a nada, para lo que se necesitan "soluciones integrales como pedagogía, transparencia, sanciones y participación de veedurías ciudadanas", detalló.

En cuanto al proceso de paz, Ramírez dijo que continuaría las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana, incluso respetaría y mantendría el tren de comisionados pero lo reforzaría con otra mujer. "Creo que debe haber una mujer en representación de las víctimas, escogida por las víctimas", señaló como parte de su propuesta.

Se refirió también a la justicia sobre los guerrilleros, sobre lo que dijo: "Impunidad no. Este país entiende que el proceso de justicia transicional implica que se juzguen a los criminales, pero que haya algo de justicia realmente. Si usted deja pasar esta página con cero castigo, esto se repite".

"Así la pena sea simbólica, la ciudadanía se sentiría mejor. ¿Que vayan al Congreso? Tampoco. Yo sí estoy de acuerdo con que se presente a elecciones, pero usted no le puede enseñar al país que esta gente que cometió delitos haga política más fácil que aquel que quiere hacer política de manera decente", increpó Marta Lucía Ramírez.

"Es necesario saber con detalle los acuerdos que se han logrado en La Habana", finalizó.

"Quiero un país de verdad educado, en el que todos los colombianos tengamos acceso a la educación", dijo sobre su propuesta educativa, en la que establecería: "que los jóvenes de Sisben 1 y 2 puedan gozar gratis a una educación técnica y tecnológica. Vamos a crear un tecnológico para el desarrollo de las regiones".

Ramírez se refirió a la creación de empresas nuevas partiendo de la educación: "Queremos que Colombia se convierta en una fábrica de talentos con gente que esté todo el día innovando (...) conectar la educación con el sistema productivo colombiano que haga más competitiva la agroindustria y la cadena productiva. Promover el emprendimiento en los jóvenes".

"La familia es fundamental para esta sociedad (...) Hay que hacer pedagogía en los padres. En el caos de los profesores de primeria y secundaria, fue un error eliminar el estatuto del docente, hay que retomarlo y reforzarlo", explicó la candidata.

Sobre las exigencias de los docentes, dijo: "subirles el salario a los profesores es un error, sería insostenible. Yo propongo darles un bono al final de año a los docentes que tengan mejor desempeño y así estimularlos".

En lo que tiene que ver con salud dijo que era un error acabar con las EPS. "Se debe mejorar la vigilancia de estas entidades y combatir la corrupción". Insistió en la necesidad de crear empleos para que el sistema subsidiado sea, de verdad, para las personas con escasos recursos económicos y que realmente lo necesiten, explicó.

Sobre la política de legalización de drogas en Colombia, Marta Lucía Ramírez respondió de manera tajante no estar de acuerdo con esta propuesta. "Yo creo que debemos hacer esfuerzos para prevenir el consumo y esto tiene que ver con la salud", dijo.

"Legalizar el consumo en drogas no es la solución. Con la legalización estaríamos estimulando un mayor consumo. Sería una gran equivocación, tendríamos una sociedad de adictos", sentenció.

Escuche la entrevista completa, cortesía de Blu Radio.

