Luego de que alumnos apoyaran el paro, profesora dice que le ha tocado “lidiar con guerrilleros”

Indignados se encuentran los estudiantes de economía de la Universidad Industrial de Santander , UIS, luego de que una docente afirmara, durante una clase virtual, que dentro de la institución hay presencia de guerrilleros.

La docente, al parecer, se habría incomodado porque los asistentes a la cátedra ingresaron a la plataforma con imágenes de apoyo al paro nacional .

“Primero, yo no tengo tiempo, soy una profesional que lleva varios años trabajando y no solamente en las tecnológicas de Santander. Me ha tocado lidiar hasta con guerrilleros en un aula de clase de la UIS. A nivel profesional les digo lo mismo que le digo a todos los manifestantes: la manera de arreglar las cosas no es esta”, expresó la docente.

Estudiantes del alma máter rechazaron las declaraciones.

“Esas son declaraciones peligrosas, más en un país como Colombia donde por simplemente de señalar de guerrillero a una persona la pueden matar. Rechazamos la estigmatización que produjo la profesora”, Danovis Lozano, concejal y estudiante de la UIS.

La docente también arremetió contra la protesta social: “¿Hoy también hay protesta? A trabajar, los que no protestan son los que trabajan”.

Mediante un comunicado, la UTS anunció la desvinculación de la docente. No obstante, los estudiantes emprendieron acciones legales en la Fiscalía.