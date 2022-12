Luis Alfonso Hoyos renunció a la campaña de Zuluaga

Luis Alfonso Hoyos, quien se desmpeñaba como asesor espiritual de la campaña del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, del movimiento uribista Centro Democrático, renunció al cargo por su implicación en un caso de espionaje descubierto la víspera por la Fiscalía.

Hoyos anunció su retiro de la campaña de Zuluaga luego de que se revelara que el pasado 8 de abril visitó el canal de televisión RCN en compañía de Andrés Felipe Sepúlveda, detenido por la Fiscalía y acusado de hacer interceptaciones ilegales de correos electrónicos con el objetivo de "sabotear" el proceso de paz.

El propósito de esa visita fue ofrecer al director del canal, Rodrigo Pardo, información sobre supuestas presiones de las FARC para votar a favor del presidente Juan Manuel Santos, que aspira a la reelección el próximo 25 de mayo.

Hoyos es amigo de vieja data del candidato presidencial. "Me retiro de mi cargo como director espiritual de esta campaña y seguiré trabajando desde la calle, no quiero que utilicen esto" para perjudicar a Zuluaga, dijo.

El Centro Democrático reconoció que la empresa familiar en la que trabajaba Sepúlveda, acompañante de Hoyos en esa cita, le ha prestado servicios publicitarios a su campaña presidencial.

Al explicar los motivos de su renuncia, Hoyos reconoció que llevó a Sepúlveda a la reunión con Pardo, pero dijo que no sabía que su acompañante había incurrido en actividades ilegales.

La Fiscalía General le abrió una investigación preliminar a Hoyos para establecer si incurrió en una falta penal al tener relación con Sepúlveda y si se benefició o no de la información obtenida de manera ilegal.

El pasado lunes renunció a su cargo el estratega de propaganda de la campaña de Santos, el publicista venezolano Juan José Rendón, quien según denuncias de un narcotraficante, recibió 12 millones de dólares en 2011 por intermediar ante el Gobierno para un acuerdo de entrega a la justicia de un grupo de mafiosos que finalmente no se concretó.

En rueda de prensa, Hoyos reconoció su visita al canal de televisión pero señaló que no tenía conocimiento de la información específica que se iba a entregar y que solo servía de enlace para el hacker, quien le aseguró que "tenía denuncias sobre situaciones de orden público en el sur del país".

El pasado martes, la Fiscalía General dio a conocer el allanamiento a una sala de interceptaciones ilegales desde la cual, según el organismo, se había chuzado a personas allegadas al proceso de paz y al mismo presidente de la República.

Durante el procedimiento fue arrestado Andrés Sepúlveda, quien ha estado bajo interrogatorio para que explique sus actividades.

"Me retiraré del cargo de director espiritual de la campaña y trabajaré desde la calle", aseguró Hoyos en una rueda de prensa desde la sede de campaña en Bogotá.

Añadió: "No queremos que eso sirva para tapar denuncias muy graves de las campaña oficial", aseguró Luis Alfonso Hoyos al anunciar su retiro tras el escándalo.